"Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем". Жена Мамаева - о решении суда

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева согласилась с мужем после того, как Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении срока ареста до 8 февраля 2019 года. Футболист заявил, что больше ничего не хочет обжаловать и назвал это решение позором.

Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, брат форварда Кирилл Кокорин и друг полузащитник, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий выступали по видеосвязи из столичного СИЗО-2 "Бутырка". Они находились в одной камере во время процесса.

- Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем. Где справедливость? Где она? - написала Алана в своем Инстаграме.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляции на это решение суда, но Мосгорсуд отклонил ее.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live