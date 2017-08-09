Журналист ESPN: Луан стоит минимум 40 миллионов

Журналист ESPN Маурисиу Баррос выразил мнение, что "Спартак" заплатит за переход нападающего "Гремиу" Луана 30 миллионов евро. По его словам, клубы сойдутся на этой сумме, потому что форвард стоит не менее 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец близок к переходу в состав красно-белых. В конце недели он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт со спартаковцами. Предполагалось, что "Спартак" заплатит за переход Луана 22 миллиона евро.

- "Гремиу" должен просить за Луана не 25 миллионов евро, а 30, - написал Баррос на своей странице в Твиттере. - Потому что он стоит минимум 40 миллионов.

Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

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