Защитник "Зенита" Юрий Жирков поддержал акцию "Анжи", живи!" Игрок разместил лозунг в своем Инстаграме.
В пятницу в Инстаграме "Анжи" был запущен флеш-моб, который поддержали зведы спорта. У клуба большие долги, существует вероятность его снятия с чемпионата России.
Ранее в акции приняли участие Роберто Карлос, Самюэль Это'О, Давор Шукер, Александр Беленов, Хабиб Нурмагомедов и другие.
- Анжи
- Зенит Санкт-Петербург
- Александр Беленов
- Юрий Жирков
- Самюэль Это`О
- Роберто Карлос
- Давор Шукер
- Хабиб Нурмагомедов