Защитник "Зенита" Юрий Жирков поддержал акцию "Анжи", живи!" Игрок разместил лозунг в своем Инстаграме.

В пятницу в Инстаграме "Анжи" был запущен флеш-моб, который поддержали зведы спорта. У клуба большие долги, существует вероятность его снятия с чемпионата России.

Ранее в акции приняли участие Роберто Карлос, Самюэль Это'О, Давор Шукер, Александр Беленов, Хабиб Нурмагомедов и другие.

Суперзвезды пытаются спасти "Анжи"