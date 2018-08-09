00:40 | Футбол — РПЛ

Жирков поддержал акцию "Анжи", живи!"

Инстаграм Юрия ЖИРКОВА.
Инстаграм Юрия ЖИРКОВА.

Защитник "Зенита" Юрий Жирков поддержал акцию "Анжи", живи!" Игрок разместил лозунг в своем Инстаграме.

В пятницу в Инстаграме "Анжи" был запущен флеш-моб, который поддержали зведы спорта. У клуба большие долги, существует вероятность его снятия с чемпионата России.

Ранее в акции приняли участие Роберто КарлосСамюэль Это'О, Давор Шукер, Александр Беленов, Хабиб Нурмагомедов и другие.

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