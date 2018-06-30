Жена Кержакова призналась, что лечилась от наркомании после смерти отца

Супруга экс-игрока сборной России Александра Кержакова Милана Кержакова написала в своем Инстаграме о конфликте с ним и о том, как им пыталась помочь Яна Рудковская. Кроме того, Кержакова призналась, что в процессе семейных дрязг она оклеветала и очерняла близких ей людей. По ее мнению, в данный момент их общему сыну лучше жить с папой.

- Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом ....., Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое наверное ни один мужчина не выдержит. Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она, как и еще несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни. Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он - негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть.

Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровлю Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от Вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали. Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать и которая единственная поддержала Сашу, и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца, Вы все знаете, я обещаю Вам,что я выкарабкаюсь, я справлюсь, а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой, а не наливали и не подсыпали как добрые "подружки", толкая их в большую пропасть.

Я буду просить Яну стать попечителем в этом Фонде, надеюсь, что она согласится... Что еще сказать, я хочу быть сильной, наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня, - написала Кержакова.

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