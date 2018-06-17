"Зенит" в составе 29 игроков отправился на сбор в Австрию

"Зенит" вылетел в Зальцбург на тренировочные сборы, которые пройдут с 17 по 29 июня, информирует официальный сайт клуба. В Австрию отправились 29 футболистов.

Состав "Зенита":

вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;



защитники - Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;

полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак;

нападающие - Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.