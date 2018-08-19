"Зенит" – "Урал". Трансляция – в 19.00

В эти выходные проходят матчи 4-го тура российской премьер-лиги. Центральная игра воскресенья, 19 августа, пройдет в Санкт-Петербурге. Там встретится местный "Зенит" с "Уралом". Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Сине-бело-голубые идеально стартовали в РПЛ-2018/19 – команда одержала три победы в трех матчах и не пропустила ни одного гола, сегодня этот результат может быть улучшен. Уральце же напротив неудачно начали чемпионат, проиграв две встречи и лишь в одной сыграли вничью. Болельщиков ждет встреча мотивированных соперников.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Урал".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Урал": трансляция