"Зенит" – "Спартак": прогноз Кечинова

Бывший полузащитник красно-белых Валерий Кечинов дал свой прогноз на исход матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", который состоится сегодня в Санкт-Петербурге (начало – 19.00 по московскому времени).

– Игры между "Спартаком" и "Зенитом" всегда получаются интересными для зрителей и результативными. Уверен, что новая встреча не станет исключением, – сказал Кечинов.

– Каким станет итоговый счет?

– Склоняюсь к результативной ничьей – 1:1 или 2:2.

– Перед матчем москвичи лишились ушедшего в "Севилью" Промеса…

– Он был лидером команды, ключевым футболистом, от которого зависела игра в атаке. Безусловно, его уход – потеря, но, на мой взгляд, Квинси достиг своего потолка в России. Голландцу необходим новый вызов, поэтому он и уехал в Испанию. Думаю, "Спартак" вовремя осуществил эту сделку, да и сумма компенсации достойная.

– Кто, по-вашему, заменит Промеса?

– С уходом Квинси начнут получать игровую практику те, кому ее не хватало – Ханни, Ташаев. У них сейчас появляется прекрасный шанс зарекомендовать себя в качестве игроков основного состава.

– Новому клубу голландца – "Севилье" – предстоит встретиться с "Краснодаром" на групповом этапе Лиги Европы. Опыт выступлений Промеса в России может помочь андалусийцам?

– Думаю, да. Квинси много раз играл против "быков", может что-то подсказать новым партнерам. "Севилья" очень хороший клуб, сыгранность там на высоком уровне. Уверен, "Краснодару" будет интересно встретиться с таким сильным соперником. (Иван ТОРОПЦЕВ)

​"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

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