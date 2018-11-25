"Зенит" - "Ростов": Ерохин удвоил преимущество хозяев

"Зенит" забил второй мяч в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова". На 63-й минуте встречи полузащитник Александр Ерохин после передачи с правого фланга первым касанием отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова.

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси с правого фланга ворвался в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот прямо под удар Ерохину. Хавбек питерского клуба опередил оппонента и в касание послал мяч в самый угол, да еще в противоход Песьякову.