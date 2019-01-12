"Зенит" поздравил Витселя с 30-летием

"Зенит" поздравил своего бывшего полузащитника Акселя Витселя, ныне выступающего за дортмундскую "Боруссию", с днем рождения. Сегодня игроку сборной Бельгии исполнилось 30 лет.

Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 год.

– Сегодня экс-полузащитнику сине-бело-голубых Акседю Витселю исполняется 30 лет! Присоединяемся к многочисленным поздравлениям, – говорится в сообщении.