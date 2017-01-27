"Зенит" поздравил с Китайским Новым годом

"Зенит" записал видеоролик с поздравлениями с Новым годом по китайскому календарю. В записи приняли участие Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни, которые поздравили китайских болельщиков команды с праздником, а также экс-игроков клуба Халка и Акселя Витселя и бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша, выступающих ныне в чемпионате Китая.

Кроме того, "Зенит" создал сообщество на популярном китайском футбольном портале Dongqiudi.