"Зенит" поздравил с Китайским Новым годом

"Зенит" записал видеоролик с поздравлениями с Новым годом по китайскому календарю. В записи приняли участие Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни, которые поздравили китайских болельщиков команды с праздником, а также экс-игроков клуба Халка и Акселя Витселя и бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша, выступающих ныне в чемпионате Китая.
Кроме того, "Зенит" создал сообщество на популярном китайском футбольном портале Dongqiudi.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/27/zenit-otmechaet-kitayskiy-novyy-god-i-zapuskaet-soobshchestvo-na-platforme-dongqiudi/