13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" поздравил с Китайским Новым годом

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"Зенит" записал видеоролик с поздравлениями с Новым годом по китайскому календарю. В записи приняли участие Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни, которые поздравили китайских болельщиков команды с праздником, а также экс-игроков клуба Халка и Акселя Витселя и бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша, выступающих ныне в чемпионате Китая.

Кроме того, "Зенит" создал сообщество на популярном китайском футбольном портале Dongqiudi. 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/27/zenit-otmechaet-kitayskiy-novyy-god-i-zapuskaet-soobshchestvo-na-platforme-dongqiudi/

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