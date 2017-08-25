"Зенит" поздравил Новосельцева с 26-летием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения защитника команды Ивана Новосельцева. Сегодня, 25 августа, игроку обороны сине-бело-голубых исполняется 26 лет.

Новосельцев выступает за "Зенит" с 2016 года. В сезоне-2017/18 игрок обороны не участвовал ни в одной игре, попав в заявку на один матч чемпионата России.

В 8-м туре чемпионата России "Зенит" на своем поле сыграет с "Ростовом". Встреча состоится 27 августа, начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.