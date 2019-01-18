"Зенит" попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год

"Зенит" с результатом 169 миллионов евро стал единственным российским представителем в топ-30 европейских футбольных клубов по доходам в 2017 году, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет УЕФА.

"Зенит" занял по этому показателю 28-е место. Доход петербургского клуба сократился на 12 миллионов евро (на 7 процентов) по сравнению с 2016 годом.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.