"Зенит" объявил о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба

Испанец Хавьер Рибалта сегодня утвержден в качестве спортивного директора "Зенита", сообщает пресс-служба питерского клуба. Предыдущим местом его работы был "Манчестер Юнайтед", где специалист трудился главным скаутом.

Свою профессиональную деятельность Рибалта начал в 2008 году в "Торино". Затем работал в "Милане", "Новаре" и "Ювентусе", где провел пять лет. В этот период туринский клуб осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков.