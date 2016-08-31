"Зенит" может включить Рязанцева в сделку по Новосельцеву

Как стало известно "СЭ", на данный момент вероятность перехода защитника "Ростова" Ивана Новосельцева в "Зенит" составляет 99 процентов. При этом в обратном направлении может проследовать полузащитник питерцев Александр Рязанцев. Хавбек сине-бело-голубых, возможно, будет включен в сделку по покупке петербуржцами Новосельцева.
LeBerDon
Так защиту слепили из того что было.А это дорогого стоит.А теперь накинулись скупать.
13:54
LeBerDon
Да согласен про КББ и про Спам.Но мы стремимся к лучшему.Хотелось бы увидеть еще достойное выступление клуба.Когда еще такой шанс выпадет!
13:53
Гаттузо зол!
Защита было лучшее, что у вас было. Тут не поспоришь.
13:52
KazaK-RV
При таком отношении властей РО (ну или кто там владелец ФК) переход в зенит наилучший вариант. Ваня спасибо за то что был частью этого чуда, удачи тебе!!
13:51
LeBerDon
Разбить можно все, а вот склеять, создать сложно.Тем более защита больной вопрос в РФПЛ. Мало хороших защитников, да их просто нет.Не уходи друг.
13:51
Гаттузо зол!
LeBerDon ////А что тебя так удивляет? Что так , что так, а часть игроков бы ушла. Хуже бы было, если бы КББ ушелв Спам и гуртом забрал бы 4-5 человек и возможно даже бесплатно через арбитраж по причине задолженности по ЗП. А так хоть денюжки получаете.
13:51
marsey
лебердон, и кого же "скупил" спартак у бандитов и составителей подложных документов? я очень надеюсь, что спартак не будет марать руки и связываться с этими бандюганами
13:49
LeBerDon
Эх Ростов!
13:49
LeBerDon
Оборона это настолько важно, что дробить ее нельзя.как же так.Какие продажи ребяты!!!
13:47
Гаттузо зол!
Да ладно. Зато вы Папу Гуйе взяли. Вместе с мамой и братьями......Да еще и мегапупер рызантсев вам достанется. Анчелотти в ужасе закрыл лицо рука и читает молитву святому Януарию.
13:47
KazaK-RV
Рязанцев барсе забивал, теперь очередь баварии, ждем победы на альянс арене!!
13:46
LeBerDon
Неужели уйдет Новосельцев!Всю оборону так распродадут.Как же ЛЧ???Все наиграно было.Ушел Баштуш, теперь может Новосельцев.Непонятно какие цели господа??
13:43
psevdonim777
Не надо его включать в сделку, только аренда, потом посмотрим.
13:42