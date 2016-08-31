"Зенит" может включить Рязанцева в сделку по Новосельцеву

Как стало известно "СЭ", на данный момент вероятность перехода защитника "Ростова" Ивана Новосельцева в "Зенит" составляет 99 процентов. При этом в обратном направлении может проследовать полузащитник питерцев Александр Рязанцев. Хавбек сине-бело-голубых, возможно, будет включен в сделку по покупке петербуржцами Новосельцева.