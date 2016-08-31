13:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" может включить Рязанцева в сделку по Новосельцеву

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Как стало известно "СЭ", на данный момент вероятность перехода защитника "Ростова" Ивана Новосельцева в "Зенит" составляет 99 процентов. При этом в обратном направлении может проследовать полузащитник питерцев Александр Рязанцев. Хавбек сине-бело-голубых, возможно, будет включен в сделку по покупке петербуржцами Новосельцева.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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LeBerDon

Так защиту слепили из того что было.А это дорогого стоит.А теперь накинулись скупать.

13:54

LeBerDon

Да согласен про КББ и про Спам.Но мы стремимся к лучшему.Хотелось бы увидеть еще достойное выступление клуба.Когда еще такой шанс выпадет!

13:53

Гаттузо зол!

Защита было лучшее, что у вас было. Тут не поспоришь.

13:52

KazaK-RV

При таком отношении властей РО (ну или кто там владелец ФК) переход в зенит наилучший вариант. Ваня спасибо за то что был частью этого чуда, удачи тебе!!

13:51

LeBerDon

Разбить можно все, а вот склеять, создать сложно.Тем более защита больной вопрос в РФПЛ. Мало хороших защитников, да их просто нет.Не уходи друг.

13:51

Гаттузо зол!

LeBerDon ////А что тебя так удивляет? Что так , что так, а часть игроков бы ушла. Хуже бы было, если бы КББ ушелв Спам и гуртом забрал бы 4-5 человек и возможно даже бесплатно через арбитраж по причине задолженности по ЗП. А так хоть денюжки получаете.

13:51

marsey

лебердон, и кого же "скупил" спартак у бандитов и составителей подложных документов? я очень надеюсь, что спартак не будет марать руки и связываться с этими бандюганами

13:49

LeBerDon

Эх Ростов!

13:49

LeBerDon

Оборона это настолько важно, что дробить ее нельзя.как же так.Какие продажи ребяты!!!

13:47

Гаттузо зол!

Да ладно. Зато вы Папу Гуйе взяли. Вместе с мамой и братьями......Да еще и мегапупер рызантсев вам достанется. Анчелотти в ужасе закрыл лицо рука и читает молитву святому Януарию.

13:47

KazaK-RV

Рязанцев барсе забивал, теперь очередь баварии, ждем победы на альянс арене!!

13:46

LeBerDon

Неужели уйдет Новосельцев!Всю оборону так распродадут.Как же ЛЧ???Все наиграно было.Ушел Баштуш, теперь может Новосельцев.Непонятно какие цели господа??

13:43

psevdonim777

Не надо его включать в сделку, только аренда, потом посмотрим.

13:42

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