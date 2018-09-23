"Зенит" – "Локомотив": за что арбитр удалил Тарасова

В ходе игры 8-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге "Зенит" – "Локомотив" (5:3) арбитру Роману Галимову, незаметно шагнувшему в судейскую элиту и заслуженно получившему назначение на матч команд из двух столиц, пришлось только раз принимать ключевое решение. Оно было правильным: на 82-й минуте рефери во второй раз за короткий промежуток времени наказал "горчичником" игрока гостей Дмитрия Тарасова.

Но не следовало ли квалифицировать действия полузащитника железнодорожников как лишение соперника явной возможности забить гол и сразу показать ему красную карточку, без промежуточной желтой? Видеоповторы позволяют поддержать Галимова. Артем Дзюба, которого задерживал рукой Тарасов, бежал не к воротам, а несколько в сторону от них.

А вот на 29-й минуте арбитр погорячился. Он, видимо, реагировал на громкий крик Леандро Паредеса, с которым вступил в единоборство Дмитрий Баринов, и вынес игроку "Локо" предупреждение. Между тем футболист гостей едва коснулся соперника и не заслуживал такого наказания. (Александр Бобров)

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