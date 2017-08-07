"Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде Эрнани

По информации "СЭ", "Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде полузащитника Эрнани. В ближайшее время будут улажены все нюансы соглашения, футболист на днях приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.
Напомним, Эрнани перешел в "Зенит" в январе этого года за 8 миллионов евро из бразильского клуба "Атлетику Паранаэнсе". В прошлом сезоне 23-летний бразилец провел 8 матчей в чемпионате и один – в Лиге Европы. В нынешнем сезоне он провел один матч в Лиге Европы и один в чемпионате.
SpaMan
Гаттузо Крут!!!!!!#! Зато мясные даже хромого Таски пристроить не могут хоть куда. Сидит себе 2.5. ломтя получает, да костыли полирует. 22:35 7 АВГУСТА --- Ты бы закусывал когда пишешь, а то читаешь по диагонали уже.
01:20
Sandberg
А чего к нему столько негатива? Может, это второй Коко?) Посмотрим через пару сезонов)
00:21
SIZ170
.... правильно, пусть там мастерство оттачивает..... не самый худший чемпионат во Франции....
22:59 7 августа
голос из Санкт-Петербурга
Сарсания! Спасибо тебе. А то смотреть на это *божество больше сил нет! (*у)
22:48 7 августа
henri71
А что так быстро? Эвона как Зенит феерит
22:39 7 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато мясные даже хромого Таски пристроить не могут хоть куда. Сидит себе 2.5. ломтя получает, да костыли полирует.
22:35 7 августа
Slim Taller
Чувствуется рука Сарсании.Трансферы все к месту,шлак по арендам.Если получится что-нибудь толковое из Эрнани,можно назад забрать.А нет - так пусть там и остаётся.
21:40 7 августа
Chibisov
SS-1525-Sergey Вроде туда же, когда-то колпинскую котлету отправляли!) Эта аренда называется по местам котлетной славы ))) или саши )))
21:21 7 августа
svs
Отдать в аренду, а потом забыть забрать обратно.
21:19 7 августа
Chibisov
Наследие луческу уехало на родину лягушек)
21:16 7 августа
эдпитер
сбагрили недвижимость, слава богу. Пока в аренду, но потом и на постоянку нужно.
21:15 7 августа
Пиитерец
Хорошо, от шлака избавляемся. А че, Полуочко не потянуло аренду?
21:07 7 августа
foreverCSKAforever
Зенит платит Эрнани зряплату, Сент-Этьен не вспоминает про "многомиллионный" трансфер Молло из КС в Питер, за который французы "получили" положенный процент, лишь в поликлиниках СПб. ничего не меняется.
21:06 7 августа
Millwall82
А если серьезно, удачи пареньку, мб в будущем толк от него будет.
21:00 7 августа
Millwall82
Эрнани после аренды вернется в австрийский цветах)))))))
21:00 7 августа
SS-1525-Sergey
Вроде туда же, когда-то колпинскую котлету отправляли!)
20:51 7 августа
Chibisov
Отличная новость,он просто никакой,в ЛЕ что ни пас то ошибка и обрез на обрезе,надо с румына ещё деньги потребовать за этого перспективного игрока.
20:50 7 августа
Зак
Слава тебе яйца!!! Эрнани ужасен... жаль, что не продали...
20:47 7 августа