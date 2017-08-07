"Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде Эрнани

По информации "СЭ", "Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде полузащитника Эрнани. В ближайшее время будут улажены все нюансы соглашения, футболист на днях приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.

Напомним, Эрнани перешел в "Зенит" в январе этого года за 8 миллионов евро из бразильского клуба "Атлетику Паранаэнсе". В прошлом сезоне 23-летний бразилец провел 8 матчей в чемпионате и один – в Лиге Европы. В нынешнем сезоне он провел один матч в Лиге Европы и один в чемпионате.