20:43 7 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде Эрнани

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По информации "СЭ", "Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде полузащитника Эрнани. В ближайшее время будут улажены все нюансы соглашения, футболист на днях приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.

Напомним, Эрнани перешел в "Зенит" в январе этого года за 8 миллионов евро из бразильского клуба "Атлетику Паранаэнсе". В прошлом сезоне 23-летний бразилец провел 8 матчей в чемпионате и один – в Лиге Европы. В нынешнем сезоне он провел один матч в Лиге Европы и один в чемпионате.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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SpaMan

Гаттузо Крут!!!!!!#! Зато мясные даже хромого Таски пристроить не могут хоть куда. Сидит себе 2.5. ломтя получает, да костыли полирует. 22:35 7 АВГУСТА --- Ты бы закусывал когда пишешь, а то читаешь по диагонали уже.

01:20

Sandberg

А чего к нему столько негатива? Может, это второй Коко?) Посмотрим через пару сезонов)

00:21

SIZ170

.... правильно, пусть там мастерство оттачивает..... не самый худший чемпионат во Франции....

22:59 7 августа

голос из Санкт-Петербурга

Сарсания! Спасибо тебе. А то смотреть на это *божество больше сил нет! (*у)

22:48 7 августа

henri71

А что так быстро? Эвона как Зенит феерит

22:39 7 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Зато мясные даже хромого Таски пристроить не могут хоть куда. Сидит себе 2.5. ломтя получает, да костыли полирует.

22:35 7 августа

Slim Taller

Чувствуется рука Сарсании.Трансферы все к месту,шлак по арендам.Если получится что-нибудь толковое из Эрнани,можно назад забрать.А нет - так пусть там и остаётся.

21:40 7 августа

Chibisov

SS-1525-Sergey Вроде туда же, когда-то колпинскую котлету отправляли!) Эта аренда называется по местам котлетной славы ))) или саши )))

21:21 7 августа

svs

Отдать в аренду, а потом забыть забрать обратно.

21:19 7 августа

Chibisov

Наследие луческу уехало на родину лягушек)

21:16 7 августа

эдпитер

сбагрили недвижимость, слава богу. Пока в аренду, но потом и на постоянку нужно.

21:15 7 августа

Пиитерец

Хорошо, от шлака избавляемся. А че, Полуочко не потянуло аренду?

21:07 7 августа

foreverCSKAforever

Зенит платит Эрнани зряплату, Сент-Этьен не вспоминает про "многомиллионный" трансфер Молло из КС в Питер, за который французы "получили" положенный процент, лишь в поликлиниках СПб. ничего не меняется.

21:06 7 августа

Millwall82

А если серьезно, удачи пареньку, мб в будущем толк от него будет.

21:00 7 августа

Millwall82

Эрнани после аренды вернется в австрийский цветах)))))))

21:00 7 августа

SS-1525-Sergey

Вроде туда же, когда-то колпинскую котлету отправляли!)

20:51 7 августа

Chibisov

Отличная новость,он просто никакой,в ЛЕ что ни пас то ошибка и обрез на обрезе,надо с румына ещё деньги потребовать за этого перспективного игрока.

20:50 7 августа

Зак

Слава тебе яйца!!! Эрнани ужасен... жаль, что не продали...

20:47 7 августа