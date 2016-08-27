"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за полузащитника "Олимпиакоса"

Полузащитник "Олимпиакоса" Лука Миливоевич может продолжить карьеру в "Зените", утверждает Sport24. Клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время должен начать переговоры о переходе.
Сине-бело-голубые готовы заплатить за трансфер 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний серб провел за "Олимпиакос" 23 матча и отличился тремя забитыми мячами.
Кто-то как Луна
Мутные трансферы у Зенита пока, то Мак, то теперь какой-то серб непонятный
09:48
Гаттузо зол!
Лучше бы Петя сходил к доброму Гудвина за серым веществом для черепной коробки.
09:43
Петя
Лучше бы арену достроили, а то совсем стыд потеряли, воруют и воруют!
09:41