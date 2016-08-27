"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за полузащитника "Олимпиакоса"

Полузащитник "Олимпиакоса" Лука Миливоевич может продолжить карьеру в "Зените", утверждает Sport24. Клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время должен начать переговоры о переходе.

Сине-бело-голубые готовы заплатить за трансфер 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний серб провел за "Олимпиакос" 23 матча и отличился тремя забитыми мячами.