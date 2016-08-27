09:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за полузащитника "Олимпиакоса"

0
0
0
3

Полузащитник "Олимпиакоса" Лука Миливоевич может продолжить карьеру в "Зените", утверждает Sport24. Клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время должен начать переговоры о переходе.

Сине-бело-голубые готовы заплатить за трансфер 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний серб провел за "Олимпиакос" 23 матча и отличился тремя забитыми мячами.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Кто-то как Луна

Мутные трансферы у Зенита пока, то Мак, то теперь какой-то серб непонятный

09:48

Гаттузо зол!

Лучше бы Петя сходил к доброму Гудвина за серым веществом для черепной коробки.

09:43

Петя

Лучше бы арену достроили, а то совсем стыд потеряли, воруют и воруют!

09:41

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ