Зе Луиш и Луиз Адриану не сыграют с "Рубином", их заменит Нимели

Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустит игру 12-го тура чемпионата России против "Рубина", информирует официальный сайт клуба. Он вернулся из Шотландии с травмой, у него ушиб бедра.

Еще один нападающий Луиз Адриану пожаловался на боли в мышцах бедра на сегодняшней утренней тренировке. В ближайшее время он пройдет обследование.

В Казань вместе со "Спартаком" отправился единственный нападающий – нападающий Сильванус Нимели.

Встреча "Рубин" – "Спартак" состоится завтра. Начало – в 20.30 по московскому времени.

"Спартак" взял Глушакова в Казань на матч с "Рубином"

​