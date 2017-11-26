19:49 | Футбол — РФПЛ

Защитник "Зенита" - о "Спартаке": "Мы их ненавидим. Потому что это "Спартак"

16

Защитник "Зенита" Кирилл Алоян после ничьей со "Спартаком" в матче первенства молодежных команд премьер-лиги (2:2) отметил, что красно-белые являются главным раздражителем для его команды.

- Мы их ненавидим, - сказал Алоян в эфире передачи "После футбола".

- Почему?

- Потому что это "Спартак". Это красно-белая команда.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили 5:1.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (16)
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rusfed 2.0

там же вроде какой-то комитет по этике есть у рфс, нет?

20:26

SpaMan

голвам так красных теперь все ненавидят теперь все за белых за частную собственность Нефть -Абрамовичам Газ- Миллерам Ну и Володе отстегнут само собой он не бедствует Реально пацаны футбол у нас коррупционизирован и закачан дурными деньгами а медики в поликлинике скулят и вымогают а учителя то вообще по 10т ну типа чтобы не сдохла и в школу приходила Надо менять эту гнилую систему 20:23 --- Бррр...какой поток сознания

20:25

ЗЮК

Нефилим,сходи к врачу,маленький едок какашек.

20:25

ki

ах-ха-ха-ха )))) это комплексы, ничего более. но вы не стесняйтесь, пишите еще )))

20:25

баламошка

Ещё одна моська ненавидит Спартак, какое горе.

20:24

ЗЮК

old grumbler,не воняй,покоритель Локомотива.

20:24

SpaMan

Этот бакланёнок буйный, просьба ему голоса больше не давать

20:24

голвам

так красных теперь все ненавидят теперь все за белых за частную собственность Нефть -Абрамовичам Газ- Миллерам Ну и Володе отстегнут само собой он не бедствует Реально пацаны футбол у нас коррупционизирован и закачан дурными деньгами а медики в поликлинике скулят и вымогают а учителя то вообще по 10т ну типа чтобы не сдохла и в школу приходила Надо менять эту гнилую систему

20:23

nefanat

Спартак ненавидят все кроме их фанатов. ---------------- Это не так. Я даже за них болел лет 30 назад. Но так , как они выпинывают своих легенд - Тихонова, Аленичева, Евсеева и других, такими свиньми никому больше не стать.

20:19

old grumbler

titan2313 Ещё один! В Зените судя по всему все такие! Научись сначала играть, а потом говори о ненависти................. это покорители Марибора учить играть будут????????????????????????????

20:13

vit316

Не надо ненавидеть Спартак. Его надо презирать.

20:12

Mad Butcher

Типичный бомжелузер с комплексом Спартака

20:08

Нефилим

Это новость? Спартак ненавидят все кроме их фанатов. Потому что фанаты у них самые двинутые и неадекватные, столько кала сколько от них на другие команды не выливает никто. Не важно - ветка про ЦСКА, Зенит, Краснодар, Локо, Ростов - обязательно появится куча хрюканов, которые будут этот клуб старательно и с любовью обгаживать. Другие так не делают, разве что единичные случаю.

20:03

Ю.Ю.

Фигасе!!! Ладно болелы, но чтоб футболёры?..

19:57

titan2313

Ещё один! В Зените судя по всему все такие! Научись сначала играть, а потом говори о ненависти.

19:56

shpasic

вчера писали, что Аленичева просили выпустить Алояна - вот он и нашёлся))

19:52