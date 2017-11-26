Защитник "Зенита" - о "Спартаке": "Мы их ненавидим. Потому что это "Спартак"

Защитник "Зенита" Кирилл Алоян после ничьей со "Спартаком" в матче первенства молодежных команд премьер-лиги (2:2) отметил, что красно-белые являются главным раздражителем для его команды.
- Мы их ненавидим, - сказал Алоян в эфире передачи "После футбола".
- Почему?
- Потому что это "Спартак". Это красно-белая команда.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили 5:1.
rusfed 2.0
там же вроде какой-то комитет по этике есть у рфс, нет?
20:26
SpaMan
голвам так красных теперь все ненавидят теперь все за белых за частную собственность Нефть -Абрамовичам Газ- Миллерам Ну и Володе отстегнут само собой он не бедствует Реально пацаны футбол у нас коррупционизирован и закачан дурными деньгами а медики в поликлинике скулят и вымогают а учителя то вообще по 10т ну типа чтобы не сдохла и в школу приходила Надо менять эту гнилую систему 20:23 --- Бррр...какой поток сознания
20:25
ЗЮК
Нефилим,сходи к врачу,маленький едок какашек.
20:25
ki
ах-ха-ха-ха )))) это комплексы, ничего более. но вы не стесняйтесь, пишите еще )))
20:25
баламошка
Ещё одна моська ненавидит Спартак, какое горе.
20:24
ЗЮК
old grumbler,не воняй,покоритель Локомотива.
20:24
SpaMan
Этот бакланёнок буйный, просьба ему голоса больше не давать
20:24
голвам
так красных теперь все ненавидят теперь все за белых за частную собственность Нефть -Абрамовичам Газ- Миллерам Ну и Володе отстегнут само собой он не бедствует Реально пацаны футбол у нас коррупционизирован и закачан дурными деньгами а медики в поликлинике скулят и вымогают а учителя то вообще по 10т ну типа чтобы не сдохла и в школу приходила Надо менять эту гнилую систему
20:23
nefanat
Спартак ненавидят все кроме их фанатов. ---------------- Это не так. Я даже за них болел лет 30 назад. Но так , как они выпинывают своих легенд - Тихонова, Аленичева, Евсеева и других, такими свиньми никому больше не стать.
20:19
old grumbler
titan2313 Ещё один! В Зените судя по всему все такие! Научись сначала играть, а потом говори о ненависти................. это покорители Марибора учить играть будут????????????????????????????
20:13
vit316
Не надо ненавидеть Спартак. Его надо презирать.
20:12
Mad Butcher
Типичный бомжелузер с комплексом Спартака
20:08
Нефилим
Это новость? Спартак ненавидят все кроме их фанатов. Потому что фанаты у них самые двинутые и неадекватные, столько кала сколько от них на другие команды не выливает никто. Не важно - ветка про ЦСКА, Зенит, Краснодар, Локо, Ростов - обязательно появится куча хрюканов, которые будут этот клуб старательно и с любовью обгаживать. Другие так не делают, разве что единичные случаю.
20:03
Ю.Ю.
Фигасе!!! Ладно болелы, но чтоб футболёры?..
19:57
titan2313
Ещё один! В Зените судя по всему все такие! Научись сначала играть, а потом говори о ненависти.
19:56
shpasic
вчера писали, что Аленичева просили выпустить Алояна - вот он и нашёлся))
19:52