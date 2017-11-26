Защитник "Зенита" - о "Спартаке": "Мы их ненавидим. Потому что это "Спартак"

Защитник "Зенита" Кирилл Алоян после ничьей со "Спартаком" в матче первенства молодежных команд премьер-лиги (2:2) отметил, что красно-белые являются главным раздражителем для его команды.

- Мы их ненавидим, - сказал Алоян в эфире передачи "После футбола".

- Почему?

- Потому что это "Спартак". Это красно-белая команда.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили 5:1.