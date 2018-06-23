Защитник "Факела" находится на просмотре в "Динамо"

Защитник "Факела" Максим Осипенко тренируется в составе "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Болгарии, информирует официальный сайт клуба. 24-летний футболист находится в команде на просмотре.

Осипенко является воспитанником омского футбола. В феврале 2016 года он перешел в воронежский "Факел" – клуб ФНЛ. За эту команду он выступал вплоть до настоящего времени. На его счету 73 игрыи 8 голов.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, а "Факел" – последнее место в ФНЛ.