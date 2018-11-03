Защитник "Динамо" Тони Шуньич: "В этом сезоне чемпионом будет "Зенит"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич после матча с ЦСКА (0:0) рассказал о том, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне.

- Чувствовали, что играли против команды, которая обыграла "Реал" в Лиге чемпионов?

- ЦСКА удивляет в этом сезоне. В этом году много заменили игроков в составе. А теперь показывают отличный результат. Молодцы. Думал, они будут хуже.

- Как вам Влашич? Справились сегодня с ним?

- Справился в тех немногих эпизодах. Он мне нравится как игрок . Смотрел на него еще когда он играл в "Хайдуке". Его ждёт большая карьера.

- Кто станет чемпионов России?

- "Зенит" не отпустит отрыв в 6 очков. Не позволят сделать то же самое, что в прошлом сезоне. (Ярослав Сусов)