Занковец – о матче с "Авангардом": "Нужно забивать рабочие голы, когда нет удачи"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после поражения от "Авангарда" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда может занести себе в актив только первый период. По словам специалиста, братиславцы уступили сопернику в движении и реализации.

– Нам можно поставить в зачет только первый период – его играли неплохо, – начал Занковец. – А второй и третий мы уступили сопернику и в движении, и в создании опасных моментов, и в их реализации.

– У Ивана Шварни один из худших показателей полезности. С чем это связано?

– С тем, что мы пропускаем голы. Но вообще я не могу сказать, каким был его показатель до моего прихода. Но я должен верить в тех игроков, которые у нас есть. И я в них верю. Наша задача состоит в том, чтобы улучшить игру в обороне в том числе. И я не думаю, что в последний месяц у Ивана был большой минус. Не могу сказать точно, но мне кажется так. Наша задача – чтобы у всех наших игроков минусов не было.

– Щербатов после игры сказал, что основная проблема "Слована" сейчас – это отсутствие удачи. Согласны?

– Думаю, удача – это небольшой процент от того, что надо делать. Надо работать, бороться, играть более устремлено и агрессивно перед воротами, с большим желанием. Не всегда получается забивать простые голы. И когда удачи нет – надо забивать рабочие голы. (Анна ЛЕВЧЕНКО)