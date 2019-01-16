Зампред ОНК Москвы – о заявлении коллеги Пятницкого, который собирается подать на нее в суд: "Стыдно, что у нас есть такие мужчины"

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева прокомментировала намерения своего коллеги Павла Пятницкого подать на нее в суд за опубликованные в "СЭ" высказывания о проведении футбольного матча в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с участием Павла Мамаева.

Ранее Пятницкий выразил точку зрения, что проведение игры в изоляторе станет нарушением закона, и что он собирается обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ для оценки действий должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Меркачева в разговоре с нашим изданием негативно оценила эти действия Пятницкого.

– Как относитесь к тому, что ваш коллега у себя в Твиттере объявил, что собирается подавать на вас в суд?

– Да пусть подает, прекрасно. У нас правовое государство, суд, думаю, разберется. В свое время на самого Пятницкого очень много раз подавали заявления, в том числе, и за оскорбления, за видеоролики, на которых он обзывал женщин такими словами, что мне становилось стыдно в первую очередь за него и за то, что у нас в стране вообще есть такие мужчины.

– Вы готовы защищаться, отстаивать свою правоту?

– Если суд примет у него этот иск, то, конечно, готова. У меня нет сомнений по поводу того, что я всегда говорю честно, объективно и отвечаю за каждое свое слово.

– Вопрос с датой проведения матча в "Бутырке" все еще не решен?

– Да, решение по проведению мероприятия пока откладывается. В любом случае мы считаем, что его проведение стало бы моральной поддержкой для многих заключенных. Оказалось, есть какие-то недруги, нехорошие люди, которые этому мешают. (Иван Торопцев)