За что Лапочкин удалил Самбрано?

На 70-й минуте матча "Терек" – "Рубин" Сергей Лапочкин принял верное решение, назначив 11-метровый в ворота гостей за игру рукой Карлоса Самбрано. Но при этом он зачем-то вынес ему предупреждение, хотя в той ситуации следовало ограничиться пенальти. Для Самбрано желтая карточка стала второй, он был вынужден покинуть поле, перед этим обсудив эпизод с судьей и пожав ему руку. (Александр БОБРОВ)
lyutik
zema1905 Российские судьи - самые лучшие в мире.---------------------------------- А ты Валенсия-Барса видел? Сегодня матч был. Везде судьи одинаковые, пора уж об этом перестать болтать. Лапочкин судил нормально, но удаление Цакташа? Не понимаю. А Самбрано правильно показал вторую, он явно играл рукой, да и в принципе особо не спорил с этим.
21:49
Singbеrt7
При иностранных судьях такого беспредела быть не может! Настоящие скоты(((
21:47
harya88
А за что он удалил Цакташа ??? Помоему, там даже касания не было...
21:43
zema1905
Российские судьи - самые лучшие в мире.
21:42