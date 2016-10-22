За что Лапочкин удалил Самбрано?

На 70-й минуте матча "Терек" – "Рубин" Сергей Лапочкин принял верное решение, назначив 11-метровый в ворота гостей за игру рукой Карлоса Самбрано. Но при этом он зачем-то вынес ему предупреждение, хотя в той ситуации следовало ограничиться пенальти. Для Самбрано желтая карточка стала второй, он был вынужден покинуть поле, перед этим обсудив эпизод с судьей и пожав ему руку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Терек" - "Рубин"