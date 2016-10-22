21:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

За что Лапочкин удалил Самбрано?

0
0
0
4

На 70-й минуте матча "Терек""Рубин" Сергей Лапочкин принял верное решение, назначив 11-метровый в ворота гостей за игру рукой Карлоса Самбрано. Но при этом он зачем-то вынес ему предупреждение, хотя в той ситуации следовало ограничиться пенальти. Для Самбрано желтая карточка стала второй, он был вынужден покинуть поле, перед этим обсудив эпизод с судьей и пожав ему руку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Терек" - "Рубин"

0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

lyutik

zema1905 Российские судьи - самые лучшие в мире.---------------------------------- А ты Валенсия-Барса видел? Сегодня матч был. Везде судьи одинаковые, пора уж об этом перестать болтать. Лапочкин судил нормально, но удаление Цакташа? Не понимаю. А Самбрано правильно показал вторую, он явно играл рукой, да и в принципе особо не спорил с этим.

21:49

Singbеrt7

При иностранных судьях такого беспредела быть не может! Настоящие скоты(((

21:47

harya88

А за что он удалил Цакташа ??? Помоему, там даже касания не было...

21:43

zema1905

Российские судьи - самые лучшие в мире.

21:42

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ