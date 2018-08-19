Юрий Семин: "В наш адрес было много критики и того, что нас раздражало"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде будет психологически проще. Чемпионы России одержали первую победу в новом сезоне.

– Первые победы всегда даются тяжело. Мы рады, что завоевали три очка, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Семина. - Теперь психологически нам будет легче. В последнее время в наш адрес было много критики и того, что нас раздражало. Теперь по матчу. Первый тайм был за нами, а второй за "Крыльями". После перерыва мы упустили контроль за игрой. В последнем эпизоде хорошо сыграл Гильерме. Я доволен тем, что в Самаре мы взяли три очка.