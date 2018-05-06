Юрий Семин: "В финале Кубка вышли звери. И в матче с "Зенитом" было так же!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), которая принесла железнодорожникам золото чемпионата России сезона-2017/18.

– Что было самым трудным на пути к чемпионству?

– Сохранить терпение.

– Как прожили неделю, предшествующую матчу с "Зенитом"?

– Нормально.

– Насколько сложно было убедить команду в том, что все в порядке?

– Этот период – чистая психология. Натренировать – уже не натренируешь. Все же конец сезона. Использовались чуть-чуть другие методы. Мы не должны были потерять уверенность в себе. И перед финалом Кубка в прошлом году у нас был похожая ситуация – мы тоже были в плохом состоянии. Но на финал вышли звери! И сегодня было так же.

– Что сказали в раздевалке?

– В перерыве сказал играть приблизительно так же, но чуть увеличить объем работы. И спланировали выпустить Эдера. Был счет 0:0. Нужно было рисковать.

– Был ли выбор – Эдер или Ари?

– Ари играл в Краснодаре. Играл хорошо, достойно. Но там у нас не получилось. Они с Эдером равные по классу футболисты. Эдер – тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить – фартовый. Он должен был забить, – продолжает Семин.

– О чем вы говорили с Эдером сразу после матча, на поле?

– Я ему спасибо сказал. За то, что он терпел, хотя иной раз оказывался в резерве, за то, что работал. Я ему сказал, что он профессионал в высшей степени. (Игорь РАБИНЕР)