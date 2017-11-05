Юрий Семин: "У "Локо" есть характер, и мы будем двигаться дальше"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) подчеркнул, что его команда могла как выиграть, так и проиграть. Специалист подчеркнул, что изменениями в стартовом составе хотел встряхнуть коллектив.

– Могли выиграть, и проиграть, – сказал Семин. – Хорошие впечатления в том плане, что за короткий срок смогли найти эмоции на эту игру. Для болельщиков это был замечательный матч и, для меня тоже. У команды есть характер, и мы будем двигаться дальше.

– Сегодня на воротах играл Коченков. До последнего выбирали вратаря?

– До последнего. Проиграли предыдущую встречу, хотя вины Медведева не было. Но всегда надо делать изменения, чтобы встряхнуть команду и поднять мотивацию. Поэтому Лысова тоже поменяли.

– Почему выбрали схему с тремя центральными защитниками?

– Мы пропустили не из-за схемы, а из-за своих ошибок. Была неточная передача в первом случае. Во втором все подумали, что мяч уже ушел. ЦСКА имел преимущество, но со всеми так в чемпионате. Они начинают агрессивно. Только с "Базелем" было наоборот.

ЦСКА приехали после еврокубков с положительными эмоциями, а мы с отрицательными, но ребята нашли в себе характер, силу воли и провели хороший матч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА