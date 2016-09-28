Юрий Семин: "Приношу извинения болельщикам "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" извинился перед болельщиками за неудачные результаты команды. Железнодорожники потерпели три поражения подряд и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

– Я как тренер, ответственный за результат, приношу извинения нашим болельщикам за нынешнее турнирное положение "Локомотива". Хочу, чтобы все поняли и поверили: да, мы пока внизу, но интенсивно работаем и в ближайшее время выправим ситуацию.

В первом матче под моим руководством с "Краснодаром" "Локомотив" показал очень хорошую игру, продемонстрировав высокий уровень командного единства. Если внимательно проанализировать три последующих матча, проигранных с одинаковым счетом 0:1, то, на мой взгляд, мы были ближе к тому, чтобы взять в них четыре очка, чем к поражениям. Немного не повезло. Такое бывает в футболе. Тем не менее всю ответственность за последние результаты беру на себя – возможно, в каких-то матчах выставил неправильные сочетания игроков или передозировал нагрузки.

Но после матча с "Краснодаром" команды в прямом понимании этого слова в моем распоряжении не было 12 дней. Футболисты разъехались по сборным. Не имел возможности одному поднять функциональное состояние, другому дать отдохнуть, чтобы привести всех в одинаковое состояние. Может быть, еще не до конца разобрался с возможностями каждого футболиста, чтобы реализовать их на сто процентов.

– Можно ли до зимних каникул что-то поделать с малоэффективной атакой "Локомотива"?

– В атаке мы действительно неважно действуем. При том что много подаем с флангов и вообще часто доставляем мяч в штрафную, но он, как правило, становится добычей соперников. Порой не хватает игроков в конечной стадии атаки. Да и подачи следуют не из острых зон, а с полуфланговых позиций. На тренировках пытаемся все это исправить. Надеюсь, что работа даст свои плоды.

– Известно, что на днях состоялось собрание команды. Есть ли результат?

– Я сторонник не собраний, а откровенных разговоров с футболистами, стараюсь создать ситуацию, когда не только тренер говорит, а слышны мнения всех. На этот раз такой разговор не очень получился, поскольку игроки после трех поражений не в лучшем психологическом состоянии. Но общее желание выйти из создавшейся ситуации я почувствовал. (Павел АЛЕШИН)