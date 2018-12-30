Юрий Семин поздравил болельщиков "Локомотива" с Новым годом

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поздравил поклонников команды с наступающим Новым годом!

– Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями!Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с "Локомотивом" – футболистами и тренерами – не только радость побед, но и горечь поражений, - написал Семин на своей странице в Инстаграме. - За то, что вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали.



Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений.



С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!