Юрий Семин: "На Эдере в конце был фол не на 100, а на 120 процентов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) отметил плохое судейство. По его словам, нападающий Эдер проиграл всю верховую борьбу в связи с тем, что пермяки хорошо играли в воздухе.

- В прошлый раз в матче с "Амкаром" чудил судья...

- Судья и сегодня тоже начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке – как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, был фол не на 100, а на 120 процентов. Как такие пенальти не давать?! Штрафной или 11-метровый там был – соперник держал нападающего руками. Но ничего уже не изменишь.

- Показалось, что Эдер проиграл почти все вверху защитникам...

- Да, проиграл.

- С чем это связываете?

- "Амкар" очень хорошо играет в воздухе – там все три защитника высокорослые. С этим и связываю.

- Почему перестроились после перерыва на игру в два центральных? Вам не кажется, что так "Локо" играет сильнее?

- Не совсем согласен. В каких-то матчах мы хорошо играли с тремя центральными. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" //

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