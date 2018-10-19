Юрий Семин: "Матч с "Ростовом" был очень сложным"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о матче с "Ростовом" (2:1) в 11-м туре чемпионата России.

- Очень сложная была игра, потому что у "Ростова" хорошее физическое состояние, они хорошо обороняются, хорошо выбегают в контратаки, как и в матче со "Спартаком", - цитирует тренера телеканал "Матч премьер". - Во втором тайме стали хорошо отбирать мяч и за счет этого победили. Наверное, победа закономерна. Почему у "Локомотива" тяжело получается взламывать плотную оборону? Назовите команду, которая это делает легко. Кроме "Барселоны", я такой не знаю. С тем, чтобы подвести команду к игре с "Порту" в Лиге чемпионов особенных проблем нет. Особых замен по нашим возможностям мы делать не модем. "Порту" – очень и очень хорошая команда и не только техничная, но и очень физически мощная. Они хорошо отбирают мяч. Мы играем с хорошей командой 24 числа. Баринов – важный футболист для нас? Он такой же важный, как и остальные игроки.

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