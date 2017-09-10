Юрий Семин: "Матч будет интересный. "Ахмат" и сам играет, и дает сопернику"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что соперник железнодорожников по матчу 9-го тура чемпионата России "Ахмат" действует в комбинационной манере. По мнению специалиста, предстоящая игра будет интересной.

- Думаю, что будет интересный матч, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". "Ахмат" играет в комбинационный футбол. Они и сами играют, и сопернику дают. Повторюсь, должен быть интересный футбол.

- Как для команды прошел перерыв на матчи сборных?

- Некоторые игроки приехали буквально за один день до матча, в частности Фарфан. Другие - в обычном режиме. Игра покажет, как игры сборных повлияли на команду. Тренировочная работа в этот период в большей степени носила восстановительный характер.

Текстовая трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"