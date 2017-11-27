Юрий Семин: "Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что его команда заслужила победу в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1). Он также добавил, что любая встреча в холодную погоду заканчивается травмами.
Матч в дальневосточном городе прошел при температуре воздуха от минус 11 до минус 13 градусов. Помимо полузащитника Владислава Игнатьева, повреждение получил хавбек гостей Игорь Денисов.
– Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Семина. – Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.
– СКА заслуженно идет на последнем месте?
– Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.
– Разговоры вокруг погоды мотивировали?
– Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев.
акробат
а у нас только и говорят, что надо играть на юге. Грозный, Каспийск, Краснодар, Ростов, да плюс все московские стадионы, Питер под крышей - но нет, будем играть в Хабаровске, Екате, Перми, Уфе, Казани в -5-10. Ведь не хотят уславные Краснодар и Анжи играть по 3-4 матча дома, а весной на выезде. только при прядкине такой цирк возможен. ну и покровители его клубные на подпевках...
16:58 27 ноября
Komendant1
Надоел уже старый нытик-маразматик.
16:48 27 ноября
bond1951
ШПАЛА не гони а на каких полях ТЫ играл....................
16:37 27 ноября