Юрий Семин: "Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что его команда заслужила победу в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1). Он также добавил, что любая встреча в холодную погоду заканчивается травмами.

Матч в дальневосточном городе прошел при температуре воздуха от минус 11 до минус 13 градусов. Помимо полузащитника Владислава Игнатьева, повреждение получил хавбек гостей Игорь Денисов.

– Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Семина. – Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.

– СКА заслуженно идет на последнем месте?

– Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.

– Разговоры вокруг погоды мотивировали?

– Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев.