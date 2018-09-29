Юрий Семин: "Локомотив" сдвинулся с мертвой точки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Ахматом" (2:0) в девятом туре РПЛ прокомментировал итог встречи.

- Был баланс. И обороны, и атаки. Но во втором тайме. В первом играли немножко медленно в передачах, хотя контратаки хорошо блокировали. "Ахмат" не имел больших возможностей. Хотя это сложная команда, сегодня играет иначе, агрессивнее. Мы сдвинулись с мертвой точки. Не только набрали три очка, но и хорошо сыграли в обороне и атаке. Надеюсь, будет позитивное движение вперед.

- Как вам Идову?

- Могу комментировать индивидуальные действия игроков. Но не здесь, а на разборе. Неплохо сыграл. Все выиграли, все молодцы. Выиграли - это мы. Проиграли - это они.

- Что сделали в перерыве? Команда задвигалась быстрее.

- Есть время старта чемпионата. Мы начинали, пришли новые игроки, не работавшие с командой, игроки из сборной. Разная пауза без тренировок. Полноценной работы у команды не было. Нужно время, определенное количество игр. Мне кажется, что сейчас каждый поработал и это определяет стабильность. Перед чемпионатом был разнобой. Кто-то два дня тренировался, кто-то три, кто-то только приехал. Можно брать разных игроков, но если они не работали с командой, ты не добьёшься успехов. Плюс не играли Фарфан, Рыбус, Денисов, Чорлука, Смолов. А они приехали за три дня до начала чемпионата. В этом была проблема. Хочу сказать болельщикам: Подождите чуть-чуть, чтобы ребята набрали кондиции и почувствовали друг друга. (Ярослав Сусов)

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