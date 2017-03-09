Юрий Семин: "Локомотив" достойно играл с "Барселоной", стараемся вернуть те времена"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, то железнодорожники стараются снова стать командой, которая когда-то достойно играла в Лиге чемпионов с "Барселоной". По словам специалиста, нападающий каталонцев Неймар превосходит полузащитника красно-зеленых Мануэла Фернандеша в физических кондициях.

- После таких матчей, как "Барселона" - "ПСЖ" сами не скучаете по Лиге чемпионов, по тем эмоциям?

- "Локомотив" в свое время достойно играл с "Барселоной". Очень хорошо играл. Мы стараемся вернуть те времена.

- Кто играет эффектнее и изысканнее: Неймар или Мануэл Фернандеш?

- Они выступают в разных командах. Ману - высококлассный футболист. У него техника на очень высоком уровне. Но, Неймар, наверное, превосходит в физических кондициях. У него выше скорость. А сегодня в футболе это главное.

- Есть мнение, что Неймар лучший игрок в современном футболе, или для вас все-таки Месси?

- Пусть год закончится, и тогда можно подытоживать свое мнение. Это был только один матч.

- Будущее за схемой с тремя центральными защитниками?

- Сложно сказать. На каком-то этапе и в какой-то определенный момент она помогает. На другом этапе, не совсем так будет выглядеть. Мадридский "Реал" играет совершенно по другой схеме. Поэтому сложно сказать, так будет или по-другому. Основное здесь даже не схема, а игроки, которые есть в команде, и все схемы исходят от наличия футболистов. Вот сегодня оно такое, завтра может быть другое. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)