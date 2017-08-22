Юрий Семин: "Каррера должен общаться с Романцевым на русском языке"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и рассказал о том, как общается с наставником "Спартака" Массимо Каррерой. По его словам, рядом с итальянцем всегда переводчики, но он должен выучить русский язык.

– С итальянцем общаетесь?

– Периодически если где-то встречается, то общаемся.

– На каком языке?

– При нем всегда переводчики.

– Он как-то обмолвился, что будет общаться с Романцевым, когда тот выучит итальянский.

– Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Каррера находится в нашей стране и должен знать наш язык. Когда Романцев поедет в Италию, тогда он должен разговаривать на итальянском (смеется).

Вообще Романцев – фигура эксклюзивная, как в Испании Гвардьола. У него был свой футбол. Некоторые его принимали, некоторые не принимали. Но игроки четко следовали в заданном направлении и выигрывали все. Теперь мы только вспоминаем, как "Спартак" одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести.