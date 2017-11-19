Юрий Семин: "Изменения в составе "Локомотива" произошли потому, что 8 человек были в сборных"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил надежду на то, что команда хорошо подготовилась к матчу 17-го тура чемпионата России с "Анжи". По словам специалиста, в составе железнодорожников произошли изменения, потому что восемь футболистов отправлялись в сборные.

– Отсутствие каждого игрока добавляет сложности. Тем более, что Фарфан – ключевая фигура, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".– Пред этим матчем произошли изменения в составе, потому что восемь человек были в расположении сборных. Каждый их них вернулся в команду в разном состоянии. Надеемся, что готовность к матчу будет хорошей.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"