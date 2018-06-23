Юрий Семин: "Хочется, чтобы Жемалетдинов заиграл так, как братья Миранчуки, Баринов и Лысов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возвращение в клуб 21-летнего форварда Рифата Жемалетдинова.

- Рад, что Рифат присоединился к нашему клубу, - сказал Семин. - Очень хочется, чтобы он заиграл у нас так, как остальные наши воспитанники: братья Миранчуки, Баринов, Лысов.



Уверен, что Рифата все получится - есть талант. Надеюсь, что он будет прилежно трудиться – тогда из него получится очень хороший игрок.



Адаптация? Игроков он знает. Главное для него – больше работать и быть активным на тренировках.