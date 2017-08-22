Юрий Семин: "А разве плохо, что я тренер из прошлого?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и рассказал о том, каким должен быть микроклимат в команде. Также специалист отметил, что его не смущают разговоры о том, что он тренер из прошлого.

– Каррера говорил, что, прежде чем стать командой, "Спартак" стал семьей. Вы можете так сказать про "Локомотив"?

– Семья для меня немножко другое понятие. Вот раньше да, была семья… Она была в клубе. Действительно, потому что даже уборщица на стадионе или водитель очень любили команду и игроков. Есть мелочи, которые могут раздражать, есть мелочи, которые объединяют. Когда футболист выходит на поле, и вдруг выходит женщина из подтрибунного помещения и говорит: "Удачи тебе". Это нечто особенное.

А семья на футбольном поле – это другое. Ребята должны друг на друга работать, друг друга выручать, реализовывать себя полностью в каждом матче. И если после игр мы будем садиться в ресторане и рассказывать всякие сказки, а на футбольном поле мы не дружны – грош цена такой семье. Семья – когда все бьются за результат.

– Хотите что-нибудь сказать тем людям, которые считают, что Семин – это тренер из прошлого?

– А разве это плохо, что я тренер из прошлого? (Смеется.) Думаю, что это очень хорошо – взять прошлое, взять новое и двигаться дальше. Вот и все. А этим людям… Неужели есть такие?

– Наверное.

– Если есть, дай бог им здоровья!

Полное интервью Юрия Семина