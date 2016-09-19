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Юрий Никифоров: "Возвращение Аленичева в "Спартак" – почему нет?"

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Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Меня сплавляли? Не верю!"

Экс-футболист "Спартака" прокомментировал некоторые высказывания бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева в интервью "СЭ".

– Аленичев может вернуться в "Спартак", почему нет?! Юрий Павлович, вон, "Локо" опять возглавил. Если Дмитрий этого хочет... Главное – чтобы желание было, – подчеркнул Никифоров. – По поводу противостояния с АЕК – никто Дмитрия не "сливал". Выигрывать надо было уже там, на Кипре. Тогда такой трагедии бы не было. Высказывания брата Федуна меня удивили, как и удивила сама отставка Дмитрия Анатольевича. Явно что-то было в "Спартаке". Аленичев высказывался не один раз: хотел купить такого-то игрока – не дали, хотел заигрывать Широкова – та же ситуация. Вопросы с составом должен решать главный тренер, а не руководство! Это вам любой тренер подтвердит. (Иван ОРЕХОВ)

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21:26

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