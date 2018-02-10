Юрий Лодыгин: "Попросил соперника не бить по центру, он не послушался"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин после товарищеского матча с "Марибором" (3:1) отметил, что он постарался запутать игрока соперника. Напомним, что голкипер в конце встречи отразил два пенальти.

– Когда выходили на второй тайм, вряд ли думали, что все сложится именно так?

– Я точно не думал, что мы быстро пропустим гол, это было неприятно. Не так мы зашли во вторую половину игры. Потом ребята собрались, но в конце случились эти два момента.

– Если говорить об 11-метровых: для вратаря в товарищеских матчах это даже хорошо? Есть шанс проявить себя.

– Не то, чтобы проявить – подтвердить еще раз, что есть хорошее вратарское чутье.

– На соперника воздействовали психологически или реагировали по мячу?

– Я много раз повторял – по мячу невозможно реагировать. По крайней мере, для меня. Я с ним немного поговорил, попытался его запутать, напрячь. Просто так вышло, сам не знаю, как отбил – вы видели мои эмоции.

– Что вы ему сказали?

– Задал пару вопросов, чтобы лучше узнать. Попросил не бить по центру, а он не послушался и ударил. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Марибор"