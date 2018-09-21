Юрий Ковтун: "Не вижу кандидатур на место Карреры. Увольнять его не нужно"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун - о ситуации в московской команде.

В четверг красно-белые уступили в 1-м туре Лиги Европы венскому "Рапиду" (0:2). Это поражение стало вторым подряд - в воскресенье клуб проиграл на своем поле "Ахмату" (1:2) в 7-м туре РПЛ.

- Что происходит со "Спартаком"? - вопрос Ковтуну.

- Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с "Ахматом" и "Рапидом", но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.



На "Спартак" идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.



- Массимо Каррера подвис. Стоит его увольнять?

- Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в "Спартаке". Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит.



- Почему?

- На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера. (Арман Мкртчян)