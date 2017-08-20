Юрий Калитвинцев: "Динамо" не повезло? Дело в недостатке мастерства"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) остался недоволен ничейным результатом, несмотря на то, что москвичам удалось сравнять счет на 87-й минуте. По словам специалиста, у обеих команд было достаточно моментов, но страдала реализация.

- Не буду никого обманывать, у меня присутствует расстройство в связи с результатом, - сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол". - Знали, как "Уфа" будет играть. Мы дали фору такому сопернику, который очень грамотно обороняется. Должен сказать, что футболисты "Динамо" оставили все силы на поле. Помимо гола у нас было много моментов. Они были и у "Уфы", но не обижая соперников, отмечу, что обидно сыграть вничью.

"Динамо" не повезло? Это скорее к рулетке. Мы играли в футбол. Без забитых голов нет побед. Тут дело в мастерстве.

Трансляция матча "Динамо" - "Уфа"