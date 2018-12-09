Юрий Газинский: "Только за счет ошибок можно расти"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после ничьей против "Уфы" (1:1) заявил, что потеря концентрации на первых минутах игры - это проблема его команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Результат с "Уфой" закономерен?

- Опять наступаем на те же грабли, пропускаем первыми. Понятно, когда ты пропускаешь первым, тяжело отыграться у команды, которая сидит плотно в обороне и не оставляя зон за спиной. Но подходы и моменты были хорошие, к сожалению, не удалось их реализовать. Почему не удалось вырвать победу? Не всегда будет так, когда уступаешь в счете, а потом забиваешь 2 мяча. Команды тоже изучают нас, знают, как против нас играть, стараются не давать нам зоны. В этот раз тоже так получилось.

- Насколько сложным получился 2018 год?

- Год получился насыщенным, было достаточно много игр. Это и хорошо, потому что играем во всех турнирах, какие бы морально и физически не возникали трудности. Надо находить в себе силы и двигаться вперед. Тем более, если мы хотим быть вверху, то только через это проходить.

- Что случилось с командой во время гола в ваши ворота? Почему не было концентрации на первых минутах?

- Наверно, есть какая-то проблема в этом. Я не один раз говорил, что сложнее всего играть в атакующий футбол, проще всего стоять сзади и убегать в контратаки. "Барселона", "Манчестер Сити" тоже ошибаются, но нам до них еще расти и расти. Мы наступаем на грабли, допускаем ошибки, но только за счет этого можно расти и добиваться результата.

- На "Севилью" силы остались?

- Понятно, это заключительная игра, и все, что осталось... будем готовиться к ней.

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