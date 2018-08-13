Юрий Газинский: "Пожелали удачи Смолову"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский прокомментировал победу над "Уфой" в матче 3-го тура чемпионата России (1:0) и рассказал о расставании с Федором Смоловым. Форвард сборной России продолжит карьеру в "Локомотиве".

– Достаточно тяжелая игра, против "Уфы" всегда непросто действовать, знали, что команда будет много обороняться, так и вышло на самом деле, – сказал Газинский. – Во втором тайме еще больше контролировали мяч, хорошо, что забить удалось. Сама по себе "Уфа" – неплохая команда. Они отдали нам полностью инициативу и лишь изредка контратаковали.

– Как вообще оцените старт сезона?

– Если брать во внимание тот факт, что три игры прошло на выезде, в которых взяли 6 очков, то неплохо, еще бы в первом матче не проиграли.

– Какие ожидания от матча со "Спартаком"?

– Еще есть время, чтобы подготовиться к матчу, сейчас приедем и отдохнем, а потом начнется подготовка к "Спартаку".

– После чемпионата мира насколько физически готовы?

– Не совсем еще готов на 100 процентов, в моем случае нужно набирать кондиции, втягиваться, это идет через тренировочный процесс и игры.

– Насколько легко далось расставание со Смоловым?

– Это футбол, это жизнь, это спорт, поэтому что значит расставание, он захотел уйти, получил предложение – пожали друг другу руки и пожелали удачи. (Иван УРАЛЬСКИЙ)