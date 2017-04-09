Юрий Газинский: "Краснодар" начал хорошо, а потом непонятно, что случилось"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский не смог объяснить причин, которые помогли ЦСКА (1:1) перехватить инициативу в матче 22-го тура чемпионата России, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам хавбека, "быки" хорошо начали встречу, но потом что-то случилось.

- Начали хорошо, а потом непонятно, что случилось, - сказал Газинский. - ЦСКА перехватил инициативу. Конечно, нам важно было победить, так бы приблизились в таблице к армейцам и оторвались от преследователей. Хочется бороться за верхнюю часть таблицы, но соперник - очень квалифицированная команда.

Упущенный шанс ЦСКА