Юрий Газинский: "Краснодар" будет цепляться за чемпионство"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский на пресс-конференции, посвященной церемонии награждения лучшего спортсмена Кубани 2018 года, рассказал о чемпионате мира в России, шансах его команды на чемпионство в премьер-лиге и сопернике в Лиге Европы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мое выступление в этом году... – задумался Газинский. – Надеюсь, впереди будут лучшие сезоны. А 2018 год стал одним из самых ярких в карьере. Наверное, не все раньше складывалось удачно, но я был в себе уверен. Большой толчок дал чемпионат мира. Многие не верили, что я попаду на чемпионат мира, буду там играть, но у меня есть самолюбие, и я ставлю перед собой максимальные задачи. Кого я считаю лучшим спортсменом? Я хочу отметить Игоря Акинфеева. Это лидер сборной, капитан. К сожалению, он закончил выступление в сборной, но он сделал многое для российского футбола.

– Лучший гол чемпионата мира?

– Тяжело выбирать, но я за гол Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии.

– Что скажете о чемпионате России и шансах "Краснодара" на чемпионство?

– Игр много еще. Как любой спортсмен, я хочу что-то выиграть. "Краснодар" еще не становился чемпионом, и мы все будем делать, чтобы двигаться вперед. Если есть такой шанс, будем за него цепляться.

– Где сейчас находится капитанская повязка сборной России?

– До 12 лет я был капитаном по детям. Но в профессиональном футболе капитаном не был ни разу. Для меня нет такой цели, но я очень рад, что мне доверили капитанскую повязку. Тем более, выводить сборную в качестве капитана – это большая честь. Она лежит дома.

– Какие ожидания у вас от соперника в Лиге Европы – "Байера"?

– Я думаю, все ждали "Челси", "Арсенал", "Интер". Это с точки зрения проверить себя интересно, но с точки зрения результата эти команды пройти сложно. Но на этой стадии нет простых соперников. Я думаю, "Байер" – команда проходимая. Все зависит от того, как подготовимся на сборах, с новыми силами войдем в Лигу Европы. Я этот матч пропускаю, к сожалению, это обидно. Но первая игра будет залогом успеха. Самые сложные матчи? Это с испанцами. Постоянный контроль мяча, быстрый прессинг при потере мяча, отбор. Мы сами проповедуем такой футбол.