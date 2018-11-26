Юрий Гаврилов: "Фанаты требуют убрать Глушакова из "Спартака"? Тогда пусть сами тренируют"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился с "СЭ" своим мнением о первой победе красно-белых под руководством Олега Кононова. В воскресенье москвичи выиграли на своем поле у "Крыльев Советов" (3:1) в матче 15-го тура РПЛ.

- После смены главного тренера команды обычно мобилизуются, резервисты получают второй заряд, - сказал Гаврилов. - И хотя "Крылья" непростой соперник, красно-белым удалось добыть победу. Это вызывает у меня оптимизм.

- Как вам Глушаков?

- Сейчас вокруг него - такая буза... И мне это непонятно. Фанаты требуют убрать Дениса из команды. Ну давайте тогда сами тренируйте и ставьте тех, кого считаете нужным. Еще надо посмотреть, найдет ли клуб замену этому опытному футболисту, если он уйдет. Болельщики думают, что если Глушакова уберут, то все сразу будет в порядке. Да не будет!

- Сегодня объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" выступило с заявлением по Глушакову - фанаты по-прежнему считают, что хавбека не место в "Спартаке".

- Глушаков находится в команде, видит, что происходит и ищет пути выхода из ситуации. Считаю, что глупо обвинять кого-то в снятии Карреры или в том, что итальянца не поддержал. Результатов при нем не было и после третьего домашнего поражения подряд все были возмущены.

- Какие эмоции у вас вызвало празднование гола Адриану вместе с Кононовым?

- Напомню, что после того, как сняли Карреру, легионеры группы атаки сразу заболели. Это демонстративное поведение из-за того, что отставки тренера. Поэтому празднование мяча с Кононовым - показуха. Возможно, Адриану чувствует свою вину перед командой за то, что не играл. Легионеры – это такие хитрые ребята, которые выбирают команды против кого выкладываться, а с кем можно не упираться. (Елена Григорьевская)

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