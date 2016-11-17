Юрий Белоус: "Красножан оказался абсолютно провинциальным тренером"

Менеджер Юрий Белоус рассказал, что у него было недопонимание с президентом "Локомотива" Ольгой Смородской. Белоус занимал должность вице-президента "Локомотива" в 2010 году в течение 3,5 месяца.

– Конфликтов не было, просто серия мелких недопониманий. Хотя Красножана в команду привел я, он оказался все-таки абсолютно провинциальным тренером и сразу "лег" под Ольгу Юрьевну, – приводит "Бизнес Online" слова Белоуса. – Смородская на первой встрече спросила, можно ли заходить в раздевалку, Красножан ответил: "Пожалуйста-пожалуйста, заходите!"

– Вы сразу после ухода из "Локомотива" отзывались о Смородской довольно нейтрально, но затем высказывания стали более резкими. Что-то изменилось?

– Ничего, я по-разному говорил одно – что она далекий от футбола и принципов правильного руководства футбольным клубом человек. Команда – это семья. Но не в понимании Ольги Юрьевны, которая привела туда своих родственников. Это всегда должно быть объединение единомышленников.