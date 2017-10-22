Януш Гол: "У "Спартака" не все получалось"

Полузащитник "Амкара" Януш Гол остался доволен ничьей со "Спартаком" (0:0) в матче 14-го тура премьер-лиги. По его словам, у москвичей ничего не получилось во встрече с пермяками.

– Конечно, ничья со "Спартаком" – это результат хороший, - отметил в интервью пресс-службе "Амкара" Гол. - Жалко, что не использовали моменты. Но бывает. Играем дальше. Нужно набирать очки в чемпионате. Особенно дома. Наверное, тяжело играть в плотном графике. Но в этом есть и плюсы. Лично мне больше нравится играть каждые три дня, чем ждать игру неделю.

Мы хорошо оборонялись как команда в матче со "Спартаком". А у "Спартака" не все получалось.